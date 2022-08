Veslaři další finále nepřidali. Antošová i mužský dvojskif obsadily v semifinále čtvrté místo

Podrazil s Cincibuchem v semifinále dvojskifů nestačili na Španěly, Srby a Litevce, od postupu je na čtvrtém místě dělily čtyři sekundy. „Klukům to tady nejezdí, jak bychom šichni chtěli," připustil trenér Michal Vabroušek.

„Vystartuješ, potřebuješ jet moc a moc rychle, zkusíš nastoupit, dáš do toho všechno a doufáš, že to vyjde co nejlépe," takhle s úsměvem komentovaly své vystoupení. Obě stále vidí prostor na zlepšení, být rychlejší a všechno udělat na maximum se budou snažit už při zářijovém MS v Račicích.