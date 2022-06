Veslařské Primátorky se vrací do tradičního termínu, opět bez Dukly

"Pro nás je velká radost, že se vracíme do tradičního termínu, že nás nebudou omezovat žádné restrikce a budeme si moc užít Primátorky, jak jsme je znali do roku 2019," uvedl David Douša z marketingové agentury Raul, která se podílí na organizování závodu. "Primátorky jsou opravdovým svátkem českého veslování. Je to příležitost, kdy se veslaři utkají na vodě a zároveň je to příležitost se setkat. Veslování není jen sport, je to i komunita, kdy veslaři ke sportu vedou své děti a přátele," doplnil předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek.