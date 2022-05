Velkolepé loučení! Českého šampióna vyprovodí samé legendy

Měla by to být sešlost toho nejlepšího, co bylo za poslední dekády k vidění ve veslařských skifech. Rozlučka Ondřeje Synka při světovém šampionátu, který od 18. do 25. září proběhne v rámci mistrovství světa v Račicích, bude velkolepá.

Foto: Sport Invest Veslař Ondřej Synek se v Račicích rozloučí.Foto : Sport Invest

Článek Původně měl v plánu se při šampionátu, který se do Česka vrací po 29 letech, představit ještě jako závodník, ale zdraví už bylo proti a před olympiádou v Tokiu musel oznámit konec kariéry. „Mrzí mě to, plánoval jsem, že bych zkusil vydržet. Tak doufám, že si trochu zazávodím aspoň při exhibici,“ těší se. Sezval své největší soky i kamarády z dob, kdy vládl skifařskému světu, však zlaté medaile přivezl z pěti mistrovství světa. Novozélanďan Mahé Drysdale, Nor Olaf Tufte, Brit Alan Campbell, Švéd Lasse Karonen a Slovinec Iztok Čop. Tedy v součtu čtyři olympijské a šestnáct světových zlatých medailí! Vodní sporty Úspěšná česká dvojice se rozpadla. Parťačka mi chybí, přiznává Antošová „Exhibiční závod na 500 metrů proběhne v sobotu po finálových jízdách, klukům jsem teď rozesílal pozvánky, tři už potvrdili, snad dorazí i ostatní,“ věří 39letý Synek, který se po konci kariéry přesunul do role sportovního ředitele svazu. Teď si ale bude muset najít čas na trénink, ve skifu už neseděl téměř rok. „Chtěl bych začít příští týden po Světovém poháru v Bělehradě, snad jsem to nezapomněl. Ale pořád budu mít náskok, Alan Campbell psal, že ve skifu neseděl šest let, ten má ještě víc co dohánět,“ usmívá se Synek. Vodní sporty Český šampion si zvyká i na hejty. Přemlouvat dospělé nemůžu, ví Synek

Reklama