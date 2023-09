Všichni čeští kajakáři postoupili do semifinále MS ve vodním slalomu

Na snadné a velmi rychlé trati si nejlépe vedl Krejčí, který na seniorském světovém šampionátu debutuje. „Je to krásné. Myslel jsem si, že se ty časy pojedou ještě rychlejší, protože jsem tam měl nějaké drobné chyby, ale nakonec to vyšlo na vítězství. Je to krásný vstup,“ řekl českým novinářům. Vysloužil si právo jet v semifinále jako poslední. „Uvidíme, jaké to bude. Aspoň budu mít hned jasno a nebudu muset čekat,“ poznamenal.

Vítěz Evropských her Prskavec jel rovněž čistě a těsně za Krejčím zaostal. „Vypustil jsem si cíl. Nevím jak on, ale já ten jeho čas viděl a jel jsem těsně za něj a vyšlo mi to o setinu… Ne, to bych kecal, prostě jsem vypustil cíl a stačilo to. Ale jsem rád, že si vyzkouší jet semifinále z posledního místa na mistrovství světa, to jsou zkušenosti k nezaplacení,“ komentoval souboj se svým mladým reprezentačním kolegou.

Sám si spravil chuť po středeční neúspěšné kvalifikaci na kánoi, kde mu unikl postup o jedno místo. Aspoň bude mít před semifinále a případným finále na kajaku v pátek volno. „Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré, třeba mi zrovna tohle pomůže,“ přemítal. Na předolympijském světovém šampionátu vždycky triumfoval. První světový titul získal před osmi lety v Londýně, v roce 2019 byl před později odloženou olympiádou v Tokiu zlatý v Seu d'Urgell.

Přindiš dostal dvě trestné sekundy hned na čtvrté brance a na své krajany ztratil zhruba dvě a tři čtvrtě sekundy. I tak s přehledem postoupil přímo. „Já jsem si říkal že to bude pohoda, že to bude těch osmdesát vteřin, protože to bylo extrémně krátké, takže to silově bude dobré. Ale jak jsem dělal trošku chyby nahoře a ještě jsem dal šťoucha, tak jsem začal tlačit. Říkal jsem si, že ta trať je lehká na každou chybu a může to stát hodně míst. Očividně to bylo furt dostatečně rychlé a ten postup je v pohodě,“ komentoval svůj výkon.