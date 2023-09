Kajakářský šampion Prskavec vypadl na MS v kvalifikaci na kánoi, v níž debutoval

Nezastavil ji ani dotek hned v úvodu. „Myslím, že mě trošku rozhodil vítr. I když jsem věděla, že bude foukat, tak jsem si nepohlídala špičku a hned první bránu jsem šťouchla. Pak jsem se snažila trochu zkoncentrovat, ale nebylo to ono. Přišlo mi, že jsem byla v takovém zvláštním módu. Něco mezi závoděním a tím, že jsem se úplně nesoustředila. Doufám, že to na semifinále víc poladím,“ uvedla v nahrávce pro média.

Z první jízdy postoupila ještě Tereza Kneblová, která obsadila 17. příčku. Naopak Tereze Fišerové čas na postup nestačil a musela do druhé jízdy. Tam byla o více než sekundu rychlejší než napoprvé a obsadila 6. příčku. Před ní skončily mimo jiné hvězdná Australanka Jessica Foxová a mistryně světa z roku 2021 a vítězka letošních Evropských her Elena Liliková z Německa, které rovněž postoupily až na druhý pokus.

Fišerová se potýkala se silným větrem, který dnes na olympijském závodišti v Lee Valley foukal. „Bylo to dost psychicky i fyzicky náročné. V první jízdě se mi jelo dobře, ale bohužel tam přišly dvě velké chyby. Druhá jízda byla o něco lepší, zajela jsem to tak, jak jsem chtěla. Nicméně ty nervy, aby ty branky nefoukaly, byly veliké. Modlila jsem se, ať do mě ta tyčka nenafoukne a ten šťouch mě nestojí postup,“ líčila.

Chaloupka litoval, že si závodní den v nevlídném počasí o několik hodin prodloužil. „Měl jsem v pohodě na to postoupit z první jízdy, cítil jsem se před ní fakt dobře. O to víc mě mrzelo, že to neklaplo. Na druhou jízdu jsem si věřil. Přestože jsem byl hodně nervózní, tak jsem to ustál,“ řekl.