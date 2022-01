Z někdejší hvězdy českého plavání Závadové je trenérka, zůstává v Austrálii

Pak zůstala kvůli koronavirové pandemii uzavřená v Austrálii a loni se na velké akce nekvalifikovala. Do Česka se kvůli omezenému cestování nemohla přiletět rozloučit osobně, takže poslala dopis, jehož pasáže zveřejnil plavecký svaz. "Když jsem před skoro dvaceti lety nastupovala do přípravných kurzů v Ostravě, nikdy by mě nenapadlo, kam až mě může plavání přivést. Plavání a vodu jsem odjakživa milovala a rozhodnutí vydat se na dráhu profesionálního plavce bylo pro mě velmi přirozené a jednoduché. Dodnes si pamatuju, jak jsem jako malá Bája seděla na lavičce v porubském bazénu a sledovala 'ty velké plavce' trénovat. V duchu jsem si říkala, že takhle hezky chci taky jednou plavat. A můžu říct, že svůj sen jsem si splnila," svěřila se Závadová.