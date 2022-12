Zábojník byl na MS v českém rekordu devátý na 200 m prsa, Seemanová postoupila

Plavec Matěj Zábojník na mistrovství světa v krátkém bazénu překonal vlastní český rekord na 200 metrů prsa, ale na finále to nestačilo. V dnešních rozplavbách na šampionátu v Melbourne obsadil deváté, tedy první nepostupové místo. To je zatím nejlepším výsledkem české výpravy na tomto MS. Do semifinále padesátky postoupila kraulařka Barbora Seemanová.

Foto: ČSPS/Martin Sidorják Matěj Zábojník na archivním snímkuFoto : ČSPS/Martin Sidorják

Dvaadvacetiletý Zábojník si osobní i český rekord z loňského ME v Kazani vylepšil o desetinu na 2:04,57. Další dvě desetiny ho ale dělily od postupové osmé příčky. Semifinále se na této distanci na MS v krátkém bazénu neplave. Na loňskou finálovou účast nenavázala v téže disciplíně Kristýna Horská, kterou výkon 2:21,22 zařadil na třinácté místo. Za svým tuzemským maximem zaostala o 1,34 sekundy, od postupu ji dělila téměř sekunda. Ani dnes nebudou české barvy chybět ve finálovém bloku. Do semifinále se i na své druhé kraulařské trati dostala česká plavecká jednička Seemanová. Na padesátce si vylepšila osobní rekord o dvě setiny na 24,24 sekundy, čímž se na patnáct setin přiblížila českému rekordu Aniky Apostalonové. Postoupila jako jedenáctá. Finálový program v Austrálii začne v 9:30 SEČ.

