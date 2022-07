Zlatý rok zakončil nečekaným zásadním krokem. Risk se vyplatil, radost měl i Prskavec

Augsburg (od našeho zpravodaje) – „I když se mi vloni jezdilo super, vnitřně jsem cítil, že potřebuju změnu. A možnosti, k jakému trenérovi jít, jsou limitované,“ vyprávěl Přindiš. Chtěl trénovat po boku toho nejlepšího na světě. A tak vloni na podzim oslovil Jiřího Prskavce staršího, jestli by se po úspěšných letech pod vedením Miloslava Říhy mohl přidat k němu do skupiny.

„Pro Vítka je to obrovská odměna, ten titul si zasloužil. Dlouhodobě do špičky patří a já jsem rád, že když to nevezme jeden z nás, vezme to ten druhý," hlásil Prskavec.