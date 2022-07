Vytoužené zlato, legendární soška a gratulace od dcerky. Konečně! zářil dojatý Přindiš

O to chutná vítězství víc, že jste si ho užil s rodinou?

Je to největší medaile kariéry. Nedávno jsem se stěhoval a všechny medaile dal k tátovi. Nijak je nesbírám, jsem vždycky rád spíš za ten zážitek, když jsou lidi kolem mě nadšení a radují se. Ten kov už je bonus. A k tomu ta putovní trofej, kterou přivezl (loňský mistr světa) Boris Neveu. Vždy jsem si přál tam mít zapsané svoje jméno, abych byl braný, že jezdím dlouho dobře a dokážu vyhrát i takový obrovský závod. Přece jen je to elitní skupina mistrů světa a já jsem rád, že už nevyhrávám jen Světové poháry, ale i mistrovství světa.

O to víc jste si zlato vychutnával? Blízko jste byl už několikrát…

Byly dobré i špatné roky, někdy to bylo fakt strašně těsné. Někdy chyběl klid a dneska jsem ho našel i v tom burácivém prostředí.

Ani ne. Ten rachot jsem vnímal při finále holek, kde jely na konci dvě Němky, a i v tom stanu za vodou byl pořádně slyšet, až jsem si říkal: „To bude veselý“. Ale při jízdě je výhoda, že ta angličtina a němčina nelezou tolik do hlavy jako třeba v Troji.

To jste se po semifinále zvládl ještě podepisovat dětem za cílem. Většina sportovců by se před jízdou o medaili asi spíš soustředila na sebe…

Mně to nevadilo. Sice jsem si říkal, že jsem možná hloupý, že jsem se nešel vypádlovat, ale stejně jsem šel z vody kvůli kontrole lodi a zastavily mě děti, tak přece jim neřeknu ne.

Nebyli tam žádní kluci, kteří by jeli finále poprvé finále, ale jedni z nejlepších kajakářů světa. A já věděl, že v semifinále se jelo rychleji, i když Augsburg je specifický kanál. Pak jsem viděl Slovince Kauzera, který jel poslední, a pokazil začátek. Bylo mi ho líto, že pro něj ta jízda skončila vlastně dřív, než začala. Na druhou stranu, on už svět vyhrál dvakrát. (úsměv) Pak mi pomalu začalo docházet, že se mi to konečně za ty roky podařilo.