Zmatky u vody, Češky po protestu přišly o zlato! Neměly bychom z něj radost, uznaly

„Kdybychom byly první s tímhle, neměly bychom úplně radost,“ přiznala Hilgertová. „Ukazovali i zpomalené záběry a z těch také nebylo zjevné, že by branku minula. Takže jsme spíš čekaly, až nám potvrdí, že jsme druhé,“ líčila.

„V našem sportu přejeme i ostatním. My bychom Francouzkám padesátku nedaly, tak jsme jim zlato přály,“ sportovně doplnila Fišerová, které dlouhé čekání na výsledky spolu s následnou dopingovou zkouškou sebralo spoustu minut z jejího už tak nabitého programu.

„Pro nás bylo důležité, že jsme placku získaly a zase tolik nezáleží na hodnotě. Minulý rok jsme byly na mistrovství Evropy čtvrté a to vždycky bolí. Proti tomu je stříbro hezké,“ zálibně si Fišerová prohlížela medaili. „Je krásná, navíc tam máme malé olympijské kroužky,“ přitakávala Galušková.

V trochu podobné situaci jako Francouzky byli přitom čeští kajakáři, kteří skončili čtrnácti poté, co dostal tzv. kuli za neprojetou branku Vít Přindiš. Sám si toho nebyl vědom a nebýt penalizace, měli by Češi stříbro. Trenéři šli za rozhodčími, ale dočkali se odmítnutí.

„Ve chvíli, kdy Francouzkám na stejné bráně padesátku umázli, jsem chtěl vysvětlení, jak je možné, že v jejich případě to šlo. Ale vysvětlili, že Francouzky měly štěstí, protože měli k dispozici čtyři záběry a z nich rozhodnout šlo,“ popisoval Prskavec.

Kamera zavěšená na laně jede vždy s jedním závodníkem z hlídky a je tak otázkou štěstí, koho zrovna zabírá. „Myslím, že kdyby měli u Vítka všechny záběry, umázli by nám to taky. Ale to je kdyby,“ mávl rukou kouč Prskavec.