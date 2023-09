Biatlon může ztratit výraznou tvář. Wiererová má jasno o konci kariéry

Jasné je, že 33letá Tyrolanka nastoupí do nadcházející sezony 2023/24. Ta bude podle jejích slov zásadním milníkem.

„Bylo by skvělé zúčastnit se olympiády v roce 2026, ale zároveň si uvědomuji, že jsem dosáhla svých limitů. Nechci závodit jen pro účast samotnou. Tahle sezona bude pro mě křižovatkou. Buď v roce 2024 skončím, nebo budu pokračovat až do roku 2026. Nedávalo by smysl končit sezonu před olympiádou,“ prozradila své plány v rozhovoru pro list La Stampa.