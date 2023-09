Slovenský expert nevydržel u českých biatlonistek ani do zimy. Už ho nemáme, říká Davidová

Však na mistrovství světa ve slovenském Osrblie získala zlato v závodě s hromadným startem, na domácím šampionátu v Letohradě vyhrála stíhačku se všemi 20 trefenými terči a pro druhé místo vyrazila do Annecy na exhibici Martin Fourcade Nordic Festival. „Tam je to fakt skvělý. Hezké město, spousta fanoušků,“ pochvaluje si.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Jenže u českého týmu nevydržel ani do zimy. „Tréninky jsme spolu měli, ale už ho nemáme,“ hlásí lakonicky Davidová. „Proč skončil? To je spíš otázka na vedení,“ říká šestadvacetiletá bývalá mistryně světa.

„Bylo to po vzájemné dohodě, někdy to tak prostě je, že to nefunguje, jak si obě strany představují. Zkusili jsme a nebylo to ono z obou stran,“ upřesnil sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář.