BIATLON ONLINE: Česká štafeta v akci, závod rozjíždí Krčmář

„Běžecky tu tahle čtveřice předvedla výkony, na kterých se štafeta stavit dá. Víťa se trochu střelecky trápí na stojce, tím pádem se úplně nemůžeme opřít o střelbu, kterou obvykle předvádí. Vsadíme na to, že i kluci, kteří se tu zatím tolik netrefili, to ve štafetě zvládnou," vysvětluje pro biatlon.cz nominaci Rybář.

Trenéři zvolili podobnou strategii jako v březnu v NMNM, kde také rozjížděl Michal Krčmář. „Pokud vám ujede začátek, tak je závod skoro ztracený. Potřebujeme na prvním úseku někoho, kdo je na střelnici jistý, aby zůstal v kontaktu. Myslím si, že Michal na sebe zodpovědnost dokáže vzít. I Kuba tady ukázal střelecky výborné závody a běžecky na tom také není špatně. První dva úseky jsou jednoznačně postavené na to, abychom drželi kontakt," konstatuje trenér české reprezentace.

Body zatím v Östersundu získala právě jen dvojice Krčmář a Štvrtecký. „Ale kluci tu běžecky nepředvádí špatné výkony. Možná to tak ve výsledku nevypadá, protože nám chybí nuly. Bimbo byl i s nulami patnáctý. Měl nějakých 15 sekund ztráty na střelnici, najednou by ho to katapultovalo na sedmé místo. Kdyby neexistuje, ale je třeba s tím počítat," dodává Rybář.