BIATLON ONLINE: Stíhací závod za Česko odjede pouze Krčmář

Po včerejším vyhoření českých biatlonistů na střelnici na desetikilometrové trati se do postupující šedesátky do dnešní stíhačky dostal jediný Čech, a to Michal Krčmář. Na stojce sice i on zaváhal, když dvakrát minul, ale díky slušným běžeckým časům a nule na ležce skončil devětatřicátý. Stíhací závod započne ve 12:15 a můžete ho s námi sledovat na Sport.cz.

Foto: Český biatlon/Igor Stančík Český biatlonista Michal Krčmář na trati SP v Östersundu.Foto : Český biatlon/Igor Stančík

Článek Ve střelbě selhali v pátečním závodě především Adam Václavík a Mikuláš Karlík, jež chybovali celkem čtyřikrát. První jmenovaný skončil na 71. příčce, Karlík obsadil 76. místo. Dvaasedmdesátý se po třech trestných kolech umístil Jakub Štvrtecký. Poslední z českého družstva dojel s dvěma chybami 88. Vítězslav Hornig. Krčmář, který je v celkovém hodnocení dvaadvacátý, zahájí dnešní stíhačku z 39. pozice. Jako první vjede na trať vítěz desetikilometrového sprintu, Němec Johannes Kühn. SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko): Stíhací závod mužů na 12,5 km 12:15

