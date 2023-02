Biatlon v mlze. Regulérní závod? Úplně ne, ale zažil jsem horší, tvrdí Krčmář

V tu chvíli ano, teď po závodě jsou podmínky oproti tomu suprové. Možná kdyby se start o půlhodiny posunul, byl by z toho mnohem lepší závod. Po bitvě je ale každý generál, nechci dělat chytrolína. Na nástřelu chvílemi bylo vidět, chvíli ne. Bylo to takové hledání černých šmouh a střílení na ně. Ale určitě se dalo během těch padesáti minut nastřelit zbraň na závod.

To mě samozřejmě mrzí. Škoda, ten závod byl docela otevřený, na ležku byla horší viditelnost, ale asi jsem nedokázal vyhodnotit vítr, ještě to musím projít s Mattem (Emmonsem). Ty rány prý byly vpravo, což by odpovídalo tomu, že je to trochu odválo. Ve stoje jsem měl naopak dobrou podmínku, co se týče větru a viditelnosti, položka mi sedla, za to jsem rád. Jen před pátou ránou přicházela mlha, tak jsem si ji pohlídal. Další chybu už jsem si nemohl dovolit, tak jsem nechtěl riskovat.