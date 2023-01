Biatlonistky zabraly, páté místo je nejlepším výsledkem štafety v sezoně

Congratulations to the Top 3 of Women Sprint @BiatlonPokljuka!💫

1.🇩🇪Hanna Kebinger

2.🇳🇴Karoline Erdal

3.🇮🇹Michela Carrara

📷Deubert/IBU | #biathlon | #ibucup pic.twitter.com/LmtNNCAS3I