Biatlonová šampionka hlásí návrat. Nechali mě v tom samotnou, opřela se do svazu

„Jsem nadšená, že moje tělo znovu funguje," pochvalovala si Norka v rozhovoru s tím, že až v posledních pár dnech začalo její tělo reagovat na zátěž adekvátním a očekávaným způsobem. „Je to neuvěřitelná úleva," těšilo ji.

„Je to už tak dlouho, co jsem se po těžké tréninkové zátěži cítila takhle šťastná. Z toho, že moje tělo začalo konečně normálně reagovat, mám stejnou radost jako z olympijského zlata," pokračovala.

Zatím přesně neví, kdy by se mohla vrátit do kolotoče Světového poháru, ale jejím nejvyšším cílem je nyní vyladit formu především na únorové mistrovství světa. „Dali jsme si takový deadline, že musím začít v polovině prosince, aby ještě byla šance, že budu na MS v to formě," potvrdila.