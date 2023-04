Biatlonový mistr světa promluvil o svém trápení. Kvůli depresím se pustil do reprezentačního kouče

„Už jsem nebyl schopen svůj sport dělat. Musel jsem zastavit. Kdybych si nedal tuhle pauzu, myslím, že do roka bych se musel s biatlonem rozloučit, protože už jsem ze sebe nemohl nic dostat. Je to jako s vinylovou deskou. Strana A dojela do konce a přišla pauza, než se deska obrátí a začne hrát strana B," vysvětloval rodák z Grenoblu.