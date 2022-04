Brutální sešup. Biatlonový medailista z MS vyhozen z reprezentačního áčka

Do áčka se naopak propracovali Sivert Guttorm Bakken a Filip Fjeld Andersen.

„Je to brutální být vyhozen z elitního týmu jen po jedné sezoně, když vezmu v úvahu, co jsem dokázal loni," připomněl Dale rok staré úspěchy v rozhovoru pro norskou televizi NRK. Vedle zmíněných medailí z MS dosáhl ve Světovém poháru hned na devět pódiových umístění včetně triumfu ve sprintu v Hochfilzenu.

„Myslím, že se to muselo stát poprvé v historii, aby někoho s medailemi z MS po roce vyhodili z reprezentačního áčka. Štve mě, že jako prvnímu se to stalo zrovna mně a je těžké to vstřebat," přiznával 24letý závodník, který se potýkal v posledních měsících především se střelbou ve stoje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Johannes Dale (@johannesdale)

Pravdou je, že jeho výsledky v uplynulé sezoně SP za moc nestály. Nejlepším individuálním umístěním pro něj byl 23. místo ze stíhačky v Östersundu. Úspěchy sbíral jen na nižší úrovni závodů. V IBU Cupu slavil první místo ve sprintu v Lenzerheide a na mistrovství Evropy na Velkém Javoru se radoval ze zlaté medaile ze smíšené štafety.

„Žádné větší vysvětlení (k vyhazovu) jsem nedostal, kromě zřejmých faktů, že tuhle sezonu byli ostatní lepší než já. To nemohu nijak popřít. Nedostal jsem ale úplně odpověď na to, proč bychom nemohli pokračovat jako sedmičlenný tým. Nezbývá mi než to respektovat," smiřoval se se svým osudem.

„Každý, kdo byl do áčka vybrán, si to plně zaslouží. Já jsem jen doufal, že by se tým mohl rozšířit na sedm závodníků, že by to bylo ke mně fér," dodal.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Johannes Dale (@johannesdale)

Vedení národního týmu s ním nemělo slitování „Je těžké vyřadit takového závodníka, jakým je Johannes, který si vedl loni hodně dobře. Nikdy jsme neměli tolik dobrých kluků, a tak jsou nároky stále tvrdší," vysvětloval reprezentační šéf Per Arne Botnan.