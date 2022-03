Sezona s glóbem? Nahoru a dolů. Davidová ještě neví, zda přijde i další

Malý křišťálový globus za vytrvalostní závody měla stále u sebe. Z Osla se servisním kamionem přesunul do Česka, kde si ho biatlonistka Markéta Davidová přendala do auta a zamířila do jabloneckých Břízek na domácí šampionát v supersprintu, kde definitivně zakončila sezonu. Jaká byla? „Nahoru dolů,“ vystihuje končící zimu. A stále podle svých slov nemá jasno, jestli nebyla její poslední ve vrcholovém sportu.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Markéta Davidová během mistrovství ČR v Jablonci.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Článek Vedle glóbu si připsala poprvé umístění v elitní desítce celkového hodnocení Světového poháru, triumfovala na úvod sezony při vytrvalostním závodě v Östersundu, na olympijských hrách v Pekingu brala čtvrté a šesté místo, kdy poslední ranou přišla o zlato. „Myslím, že to není špatné. Jen některé závody se nepovedly úplně podle představ,“ přiznává. Největší pozitivum? „Myslím, že střelba šla trochu nahoru. Naopak běh buď zůstal, nebo šel malinko dolů,“ hodnotila. Ale se silami vydržela až do konce náročné sezony s olympijským vrcholem, však v Oslu byla čtvrtá a sedmá. „Unavená jsem byla pořád, bolelo to hodně, ale běžecky se mi to docela povedlo,“ uznala. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Petr Slavik (@slavikpetrcom) Teď si chce od biatlonu chvíli odpočinout, což při nabitém studijním programu nebude složité. Majitelku inženýrského titulu čeká finiš s diplomovou prací v jejím druhém oboru Výživa zvířat a dietetika. „Ještě mi toho chybí dost a za chvíli musím odevzdávat,“ přiznává. Trochu času si vyšetří na své oblíbené koně a pak přijde čas na verdikt, jakým směrem se vydá. Foto: Radek Petrášek, ČTK Markéta Davidová během MČR v biatlonu.Foto : Radek Petrášek, ČTK Studium další školy Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně? Tam byla přijata už před třemi lety, teď má poslední šanci nastoupit. Nebo naplní přání fanoušků i biatlonové veřejnosti a bude pokračovat v kariéře směrem třeba k mistrovství světa v Novém Městě na Moravě za dva roky. „Zpracuju konec sezony a uvidím, co bude dál. Nechám tomu volný průběh, jak se budou myšlenky přelévat a pak to nějak sesumíruju,“ nechává zatím budoucnost otevřenou. Komentáře GLOSA: Biatlonu chybí medailová ozdoba, také proto hledá šéfa servisu v cizině

