Nepříjemnost pro českého biatlonistu. Kvůli fotbalu musí na operaci

Příprava přitom až do zranění probíhala podle plánu. "Po testech jsem se cítil dobře. Vylepšil jsem si několik rekordů a byl jsem namotivovaný do další přípravy. Třeba to tak mělo být, aspoň nebudu přetrénovaný. A budu mít silnější nohy," dodal se svým typickým humorem.