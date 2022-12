Davidová pálí na jeden nádech, ale říká: Nepřijde mi, že bych kdovíjak zrychlila

"Za úvod sezony jsem ráda. Závody mě baví a užívám si je. Vím, že to může znít jako klišé, ale je důležité, aby z toho měl člověk dobrý pocit," řekla Davidová.

Pětadvacetiletá závodnice zahájila druhý sprint sezony čistou střelbou vleže. Při položce vestoje však první ránu minula a poslední pokus odkládala. Na rozdíl od předchozích závodů v Kontiolahti ale nyní uspěla. "Vím, že ta stojka nebyla vůbec v rytmu. U poslední střely jsem se soustředila, aby spadla. Jsem ráda, že jsem to vyhodnotila dobře," uvedla Davidová.

Jelikož závodnice z Janova nad Nisou startovala s číslem 8, musela v cíli na jistotu prvních stupňů vítězů v sezoně čekat. "Postupně jsem ale od ostatních slyšela, že se na střelnici hodně kazí, takže jsem věřila, že by to s jednou chybou nemuselo být špatné," doplnila Davidová.

Na stupních vítězů se s Herrmannovou-Wickovou a třetí Julií Simonovou bavily i o zrádné trati, která byla zledovatělá. "Bylo to hodně uklouzané a nejelo se mi na tom dobře. Také jsem měla co dělat, abych nespadla. S holkama jsme si o tom povídaly a měly jsme to asi všechny stejně," usmála se česká biatlonistka.