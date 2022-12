Už se nevrátím. Biatlonistka Wiererová se loučila s Finskem

Do absolutní biatlonové špičky patří už řadu let a i díky příjemnému vystupování a půvabu má fanoušky všude, kam přijede. Jenže trojnásobná olympijská medailistka a trojnásobná mistryně světa Dorothea Wiererová se už nijak netají tím, že od odchodu do sportovního důchodu ji dělí jen měsíce.

Foto: Vesa Moilanen, ČTK/AP Italská biatlonistka Dorothea Wiererová zdraví diváky v Kontiolahti po stíhacím závodu.Foto : Vesa Moilanen, ČTK/AP

