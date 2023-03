Davidová po chybách při střelbě až šestnáctá. Pro vítězku se hrála znovu norská hymna

Potíže Davidové na střelnici začaly už vleže, kde poslední ránu odložila, přesto ji neposlala do terče. „Šlo o těsný kalibr, ale předržela jsem to. Diváci byli tak skvělí, že jsem při střelbě neslyšela ani vlastní dech. Na trati jsem měla úseky, kde mi to moc nejelo, i když pořadatelé udělali při přípravě maximum," líčila nejlepší z reprezentantek, která měla devátý běžecký čas.