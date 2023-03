Dobré zprávy, Jislová pokračuje v sezoně. Teď se chystá fandit Sáblíkové

„Určitě jsem nečekala, že si tolik zazávodím. Ale záda drží, to je skvělá zpráva, tak jsme se s Egilem (koučem Gjellandem) dohodli, že mě každý další závod může posunout,“ vysvětlovala Jislová, kterou svalový problém nepustil na mistrovství světa v Oberhofu.

Tréninkové manko je dál pochopitelně znát na tratích. „Ale přišlo mi, že tělo se rozzávodilo oproti předchozím dnům, každý den to bylo pocitově lepší a lepší. Neříkám, že to by super, ale tělo se zase dostává do závodního rytmu,“ pochvalovala si 28letá Jislová.

Obzvlášť ji těší střelba. Dvanáct ze čtrnácti položek v Novém Městě na Moravě zvládla čistě. „I dneska mě střelba hodně bavila. Byla jsem ráda, když to vyšlo a mohla jsem Jonymu předat o trošku v lepší pozici, než když jsem přijela na střelnici,“ líčila.

Stále to ale na průlom v nejmladší biatlonové disciplíně nestačilo, Češi si v ní stále nevědí rady, jak se probít mezi nejlepší. „Rádi bychom se do osmého místa dostali, ale v tomhle závodě se toho musí sejít strašně moc. I když to vypadá, že je jen o střelbě, je třeba mít také rychlé běžce, což já jsem dnes nebyla a Jony také říkal, že se trochu necítil,“ popisovala.

Po úspěšném zdravotním testu Jislová v pondělí vyrazí i na pokračování Světového poháru do Östersundu. „Nějakou bolest ještě cítím, ale s tím budu muset počítat po zbytek sezony. Stoprocentně to vyléčíme, až skončí,“ plánuje.

Ve Švédsku biatlonistky čeká i vytrvalostní patnáctikilometrový závod. „Ve stavu, v jakém jsem, to bude docela náročné. Ale zabojuju,“ slibovala Jislová a chystala se zafandit Martině Sáblíkové v bitvě o medaili na mistrovství světa v Heerenveenu. S trojnásobnou olympijskou vítězkou si občas vyměňují gratulace a povzbudivé zprávy.

„V létě jsem ji potkala na cyklistickém závodě v Praze, kde závodila a já byla fandit, chvíli jsme se bavily. Občas se potkáme a čeští sportovci si fandí navzájem,“ vysvětlovala, proč má u ní rychlobruslení navrch třeba nad formulí 1, která je jinak mezi českými biatlonisty velmi populární.