Izolace náš sport tvrdě zasáhne, varuje ruská biatlonová šampionka Slepcovová

„Domnívám se, že pokud budeme startovat rok či dva výhradně jen na závodech v Rusku bez mezinárodní konkurence, náš sport to významně zasáhne. Bude to velký krok zpět," uvedla bývalá biatlonová hvězda sborné, která kariéru ukončila v roce 2017.

„Někteří říkají, že pokud nám nebude umožněn návrat do seriálu Světového poháru, budeme v této sezoně pracovat na odstranění chyb. To jde ale tak rok, maximálně rok a půl, to si ještě dovedu představit. Déle ale rozhodně ne. Pak naše sportovce vzájemné soupeření omrzí a pro leckoho, včetně diváků, to bude nezajímavé," předpokládá Slepcovová.