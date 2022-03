Jsou Rusové takoví blbci, nebo jsou k tomu nuceni? diví se biatlonová hvězda

Na režimní parádě v moskevských Lužnikách, kde se kromě jásání nad okupací Krymu také provolávala sláva Putinovi a ruským vojskům pustošícím Ukrajinu, se na pódiu ukázala sportovní esa jako Jevgenij Rylov, Dina Averinová, Arina Averinová, Viktoria Listunová, Jevgenia Tarasovová, Vladimir Morozov, Victoria Sinicinová, Nikita Kacalapov či Alexandr Bolšunov. Poslední jmenovaný jako jediný neměl na sobě zmíněný symbol „Z".

„Člověk nechápe, jestli jsou (ruští sportovci) tak blbí, nebo jestli jsou k tomuhle donuceni. Je to fakt divné," kroutil hlavou biatlonový olympijský vítěz Sebastian Samuelsson, který skončil sezonu v celkovém pořadí hodnocení Světového poháru na třetím místě.

Ruští i běloruští reprezentanti jsou z mezinárodních soutěží v biatlonu a většiny dalších sportů vyloučení. A Samuelsson si moc neumí představit jejich návrat.

„Tohle je těžká otázka, uvidíme, jak se věci budou vyvíjet. Pokud bude ale válka pokrčovat, bylo by hodně divné, kdyby se vrátili zpět do závodů. Musíme teď hlavně přemýšlet, co je nejlepší pro Ukrajinu. Je každopádně dobře, že jsou teď Rusové vyloučeni," kvitoval Samuelsson.

Zvláštním Putinovým hostem v Lužnikách byl také sportovní komentátor Dmitrij Gubernijev, který je v biatlonovém prostředí velmi dobře známý. V kolotoči Světového poháru se pohybuje řadu let.

„Vím o něm, že je součástí ruské propagandistické mašiny. Dělal jsem s ním dříve pár rozhovorů, ale zjistil jsem, že to nemá moc cenu. Překrucoval to, co bylo řečeno a neprezentoval to férovým způsobem. Nemůžu říct, že bych k tomu chlapovi měl respekt," přiznal švédský biatlonista.