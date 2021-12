KOMENTÁŘ: Davidová si na sebe ušila bič. S tlakem se ale učí pracovat

Sama říká, že slovo olympiáda neslyší ráda a všechny starty v Číně hodlá pojmout jako obyčejná pohárová klání. A nějaký zvyšující tlak plánovaně odráží tvrzením, že z jednoho závodu nechce dělat závěry a než spřádat nějaké medailové plány, tak se snaží držet v rozumných mezích. Do budoucích týdnů a měsíců pro ni bude takové nastavení hlavy moc důležité.

Pro sebedůvěru i mentální pohodu Davidové je ale fajn, že už nyní sama sobě dokázala, že dovede všechny porazit. Když její někdejší reprezentační kolega Ondřej Moravec v televizním studiu slyšel, nakolik kritická dokázala být k vlastnímu běhu po sobotním triumfu, bral to jako další zřejmý důkaz, že Makula na vavřínech neusne.

Často kritizované střelecké položky však zvládla skvěle. Z třiceti terčů během dvou závodů minula pouze jediný a potvrdila zprávy trenérů o navyšující se střelecké stabilitě. Sama Davidová to s pousmáním komentovala, že snad to nebyl jen výstřel do tmy.