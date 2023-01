Kometa biatlonové sezony čelí nenávisti: Chodí hodně zlých zpráv

Aktuálně 14. muž Světového poháru se v této sezoně už šestkrát umístil v nejlepší desítce v individuálních startech, dvakrát dokonce nakoukl do elitní pětky. A netají se tím, že na únorovém MS by rád vystoupal na pódium.

„Medaile by byla splněným snem. Chci se plně koncentrovat a jet do Oberhofu s tímto cílem. Nebude to ale nic jednoduchého. Musím předvést svůj nejlepší možný výkon ve správný čas. V každém případě do toho dám všechno. To můžu slíbit," dodal Giacomel.