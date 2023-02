Krčmář už se nemusel mračit. Kvalita lyží je ale dál ožehavým tématem

Co chybělo k top úspěchu v úterý? Opět se bojovalo jen o pozice od druhého místa níž. Fenomenální Nor Johannes Thingnes Bö sice dal přičuchnout soupeřům k úspěchu dvěma chybami na střelnici, ale fantastickým během stejně vyhrál o více než minutu a získal své čtvrté zlato ve čtvrtém startu v Oberhofu.

„Tam jsem strávil spoustu času. Normálně najedete na terč a do nějaké vteřiny spustíte ránu. Když nespustíte, dochází vám dech, začne se to chvět na terči, tak se rána musí odložit. Já tohle udělal třikrát. Naštěstí spadla, kdyby ne, tak bych omlátil hlavu o sníh,“ přiznával.

Potřeboval by ale ještě více zrychlit na trati, byť běžecký čas měl jedenáctý, což je slušný počin. „Myslím, že to v mém podání byl velice kvalitní výkon, když odečtu toho muže z jiné planety, tak s těmi ostatními se dá závodit,“ cenil si.

Na vyladění materiálu má Krčmář spolu s českým týmem ještě několik pokusů, lákává je pro něj i čtvrteční smíšená štafeta dvojic, do níž by Češi mohli postavit to nejlepší, co mají k dispozici.