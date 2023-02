Biatlonový světoběžník v českém týmu. Vlastní mašina a jedenáct hodin na stadionu

Oberhof (od našeho zpravodaje) - Jako závodník díru do světa neudělal. Do Světového poháru nakoukl pětkrát, do první padesátky v něm ani jednou. Ale když pověsil běžky se zbraní na hřebík, ozvali se mu z firmy Fischer, jestli by pro ně nechtěl pracovat.