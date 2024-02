Makula odvedla skvělou práci. Ale já na to dnes neměl, uznal Mareček

SESTŘIH MS V BIATLONU: Smíšená štafeta dvojicVideo : Česká televize

Na smíšenou štafetu se kvůli potížím se zády necítil, ve sprintu byl až 58., do stíhačky ani vytrvalostního závodu nenastoupil. „Měl jsem zánět dutin. Taková rychlá, ale docela nepříjemná nemoc,“ popisoval Mareček.

Stihl se doléčit, ale ve stoprocentní kondici se necítil. „Naštěstí to zůstalo jen v dutinách a nesestoupilo to do krku, ale samozřejmě to omezovalo dýchací schopnosti těla, které jsou pro lyžování potřeba. Tělo to vyčerpalo, protože dva dny jsem se cítil fakt mizerně. I když jsem se šel jen projít,“ líčil novoměstský rodák Mareček.

Přesto mu trenéři dali do smíšené štafety dvojic důvěru. „Nebyl to úplně podařený závod. Přál bych si, aby můj výsledek byl lepší. Úplně jsem na to neměl, pak to i na střelbě podle toho vypadalo,“ líčil. Po své první položce vestoje si přidal 75 metrů zkráceného trestného okruhu navíc.

Pro českou dvojici bylo i tak desáté místo druhým nejlepším výsledkem v zatím krátké historii této disciplíny na mistrovství světa.