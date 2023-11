Mareček a Voborníková okusili štafetu dvojic ve Světovém poháru zatím dvakrát a ani v jednom z případů se jim nepodařilo proniknout do nejlepší desítky.

„Jsem rád za nominaci, ale zároveň jsem trochu nervózní. Je to první závod,“ přiznal po čtvrtečním tréninku novinářům Mareček. „Terka je také rychlá na lyžích a velmi dobrá střelkyně, takže by nám to mohlo sedět,“ dodal.