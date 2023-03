Masakr, vždyť já neslyšela ani svůj dech! Davidovou ohromil unikátní novoměstský kotel

„Je to masakr,“ uznale pokyvovala hlavou. „Já ani neslyšela svůj dech,“ vyprávěla a musela zvýšit hlas, aby byla slyšet přes fanoušky, kteří aplaudovali finišujícím závodnicím i ze závěru startovní listiny.

„Líbí se mi, že nefandí jen nám, ale všem. Já se to snažím brát v pozitivním směru, nehroutím se, že to je hlasité nebo že jsou zraky upřené na nás. O to víc se těším na víkend,“ vyhlížela sobotní stíhačku a nedělní smíšené štafety. „Tohle nikde jinde nezažijete,“ přikyvoval asistent trenéra Jiří Holubec.