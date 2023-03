Z domu na trať za pět minut. Českého mladíka ale nervozita semlela

Sprinterský závod se Jonáši Marečkovi nepovedl, jeho vystoupení a 76. místo nestačilo ani na postup do zítřejší stíhačky. Přesto na něj při odchodu z cílového prostoru nadšeně volali a mávali fanoušci, rozdával podpisy. Nikdo to ze svého domu neměl do Vysočina Arény blíž než dvaadvacetiletý biatlonista, který o vpravdě domácím prostředím hovořil i v následujícím videu.

Snažil jsem se naladit na vlnu, že to mám za odměnu, ale bohužel to nevyšlo, přiznal Jonáš MarečekVideo : Sport.cz

Článek „Bydlím tady v Petrovicích, což je asi dva kilometry od Nového Města, mám to sem pět minut,“ vyprávěl Mareček, jenž se vloni blýskl zlatem na juniorském mistrovství světa. Letos dostává šanci si naplno zazávodit i mezi dospělými, na světovém šampionátu v Oberhofu finišoval se štafetou na čtvrtém místě, když na poslední úsek vbíhal dokonce jako první. Vybavuje si, jak coby dvanáctiletý kluk v Novém Městě na Moravě v roce 2013 sledoval mistrovství světa. „Ale v žákovských kategoriích jsem nebyl extra výjimečný, tak jsem si ani nepředstavoval, že tu budu jednou závodit. Jsem rád, že se to povedlo,“ přiznával. Biatlon Nic tak dominantního jsem nezažil! Krčmář smekl před norským esem i neskutečnou kulisou Na tribunách nemohli chybět jeho rodiče a desítky dalších známých, což těžko dostával z hlavy. „Věděl jsem, že nejedu o přední příčky, tak to byl jiný typ nervozity než v juniorských letech. Úplně jsem to nezvládl, což mě mrzí, ale už jen to, že jsem tady mohl startovat, pro mě byla čest,“ přiznal po své velké domácí premiéře. Biatlon Odměna české biatlonové komety? Obědy u babičky, smála se před další premiérou

