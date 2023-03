Nic tak dominantního jsem nezažil! Krčmář smekl před norským esem i neskutečnou kulisou

Kolik procent výkonu navíc vám dodá taková podpora?

Nejde to vyčíslit, ale když jste na hraně maximálního úsilí, dokážete ze sebe vymáčknout ještě trochu víc. I když ten závod bolí, je příjemné, jak vás ženou vpřed všude kolem trati, diváci jsou odměna. Jsem opravdu rád, že se po té pauze mohli vrátit. Byli neskuteční v takovém počtu i ve všední den. V sobotu to bude něco neskutečného, na to se moc těším.

Kolik příbuzných se dorazilo podívat speciálně na vás?

Mám tu obvyklý fanklub, mamka, taťka, přítelkyně s naším synem. Plus je na to navázáno asi dalších dvacet lidí. O dalších známých se dozvídám postupně, když mi píšou, že tu budou, podpora je velká.

Biatlon v Novém Městě na Moravě konečně i s fanouškyVideo : Sport.cz

Jak hodnotíte třinácté místo?

Nebyl to extra famózní závod, ale lepší standard v této sezoně určitě ano. S výkonem jsem spokojený. Bohužel přišla chybička vleže, ale na trati jsem nechal všechno. Samozřejmě elitní desítka by byla fajn, to mě mrzí. Ale hodnotím spíš pocit z toho, co jsem předvedl a ta desítka není pro stíhací závod daleko.

Jen tři sekundy.

A půl minutky na třetího Nora Christiansena, což je jedna rána. Je to vyrovnané a otevřené.

Po tréninku jste přitom přiznal obavy, jestli jste stihl po mistrovství světa zregenerovat.

Trochu se přiznám, že jsem to i v sobě hrál na takovou únavu, abych od sebe neměl velké očekávání. Pracoval jsem na tom, abych do závodu šel s čistou hlavou a prodal, na co mám. Únava tam byla, ale udělal jsem si i malou berličku, aby bylo jednodušší závod zvládnout.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Krčmář spěchá po trati v Novém Městě na Moravě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Kromě bezkonkurenčních Norů se hodně chybovalo na střelnici, přitom nefoukalo.

Ta trať tady není jednoduchá s příjezdem na stadion. Vezme to energii. A čím jste unavenější, tím hůř se vám střílí, to může být jeden z faktorů. Druhý může být ten, že dobré počasí může někdo podcenit a řekne si, že je všechno ideální.

Co jste říkal na další představení fenomenálního Johannese Thingnese Bö? Vyhrál s půlminutovým náskokem…