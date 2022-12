Ne, ne, ne! Kde mám zásobník? Švédská biatlonistka panikařila na střelnici

Pak ale přišlo zděšení. Při příjezdu na úvodní stojku totiž zjistila, že nemá zásobník s náboji. A začala panika a zuřivá gestikulace. „První, co mě nepadlo, bylo: Ne, ne, ne!" popisovala své pocity v rozhovoru pro Aftonbladet. Náhradní zásobník si musela zařídit přes rozhodčí, což pochopitelně znamenalo citelnou časovou ztrátu a také první neúspěch na střelnici.

Expert norské televize NRK Ola Lunde měl hned jasno. „Tohle je začátečnická chyba," vyřkl v přímém přenosu. Ale zřejmě měl za to, že si Nilssonová zásobníky zapomněla do závodu vzít. To ale závodnice odmítla.