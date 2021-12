Poplach v Hochfilzenu. Elitní biatlonista volal o pomoc

„Když volá Peppe Femling, vždycky to znamená, že se něco stalo. Ale byl jsem zrovna nedaleko od nich, tak jsem je odvezl. Nakonec to nebyl tak velký problém," komentoval incident kouč Lukas.

„Byl jsem docela nervózní. Protože to, co mi do telefonu řekli, nebylo úplně ideální. Hlásili mi: ´Jsme ve stopě někde v Rakousku. Nenapadlo nás, že jsme tak daleko od hotelu.´ Nakonec to bylo jen nějakých 15 kilometrů," dodal Lukas.