Pro štafety zůstali mimo hru jmenovci Václavíkovi, závody ohrožuje vítr

Po pátečním tréninku se rozhodlo, kdo z pětice reprezentantů zůstane pro tuto disciplínu mimo hru. U žen to je Eliška Václavíková a u mužů její jmenovec Adam Václavík. „Při nominaci obou kategorií rozhodovala konzistence i jistota střelby uchazečů, nechceme zbytečně riskovat trestné kolo," vysvětluje sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Už v 11:45 h by měla startovat štafeta mužů na 4x7,5 km, kde Česko pojede s číslem 8 ve složení Krčmář, Mikyska, Štvrtecký, Mareček. Od 15:00 h je na programu štafeta žen na 4x6 km a Česko se představí s číslem 7 ve složení Voborníková, Vinklárková, Davidová, Charvátová.

Program ale ohrožuje předpověď počasí, která avizuje extrémně silný nárazový vítr o rychlosti až 85 km/h. Mezinárodní biatlonová unie (IBU) a organizační výbor proto oznámily, že v sobotu brzy ráno rozhodnou, zda se závody uskuteční. "Bezpečnost všech sportovců a sportovkyň i našich fanoušků stojí nade vším, a to jak při samotném příjezdu tak při závodech," uvedl šéf organizačního výboru Thomas Grellmann v prohlášení.

Nedělní závody s hromadným startem pro elitní třicítku z dosavadního průběhu šampionátu budou mít výrazné české obsazení. Do masáku žen se vedle chraptící Davidové dostala i Tereza Voborníková, patřící mezi devět děvčat, která v Oberhofu absolvují všech sedm disciplín. „Už jsem vytáhla i energetické gely, abych to nějak ustála. Těžký sníh bere hodně sil, víkend bude náročný," líčí.

Čeští muži se kvalifikovali do masáku hned tři. Michal Krčmář věří, že ještě najde dostatek sil i pro sedmý start na letošním MS. „Masák už bude bolet každého a uspěje ten, kdo bude mít silnou i hlavu," přemítá. Na start se postaví také Jakub Štvrtecký: „Snad to bude za odměnu, nechci vlát někde na konci." Premiéra v této disciplíně čeká Tomáše Mikysku: „Že budu závodit i v neděli je pro mě nad očekávání. Beru to jako super šanci porvat se o dobré umístění, jen bych nerad skončil třicátý."