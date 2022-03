Puskarčíkovou v cíli přemohly slzy. Ustát emotivní rozlučku jí pomohly doušky šampaňského

„Ve středu se jede v Jablonci mistrovství republiky, tam se rozloučím definitivně, ale udělalo mi velkou radost, jak to tady všichni se mnou sdíleli," usmála se Puskarčíková, která si rozlučku zpříjemnila doušky sektu. „Pomohlo mi to ustát obrovské dojetí," řekla. Přesto se jí leskly oči.

„Když jsem s biatlonem začínala, nenapadlo by mě, že s ním prožiju tak krásná léta a že v něm poznám tolik skvělých lidí a přátel. Užila jsem si spoustu srandy, slz, bolesti i radosti. To všechno mě bude chybět, ale rozhodně to stálo za to. Nicméně je čas vykročit na novou cestu," vykládala Puskarčíková, která zažila i čtyři vítězné štafety v SP a jejím individuálním pohárovým maximem se stala třetí místa, v prosinci 2016 ve stíhačku v Pokljuce a o měsíc později v závodu s hromadným startem.