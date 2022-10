Ruský biatlonový expert a Putinův komplic na sankčním seznamu: Já? Nechápu, ať se Kanada omluví

Il presentatore che oggi pomeriggio ha chiamato Putin sul palco dello stadio Luzhniki a Mosca è Dmitry Guberniev. È il commentatore sportivo più famoso in Russia, conosciuto per le telecronache di #biathlon su Match Tv. Con tanto di “Z” sul petto! #biathlonfamily #UkraineWar pic.twitter.com/QsORVGIVPu

Canada sanctions Russians for ‘spreading false narratives’ to serve Moscow’s war in Ukraine https://t.co/EFWPPC00x6

Sám Gubernijev toto rozhodnutí nechápe. „Je to velice divné, protože jsem k téhle zemi vždy choval úctu, stejně jako k jejím sportovcům a podporoval jsem kanadský biatlon. Vždy jsem do Kanady rád jezdil," hájil se novinář na serveru Matč TV, který mimochodem vznikl před osmi lety na Putinův příkaz a je financován energetickým gigantem Gazprom.

„Ani nevím, za co mě tam dali. Evidentně jsem kanadský biatlon nepodporoval dost. To je asi moje chyba. Nestaral jsem se asi dost také o kanadské lyžování, kanadské plavání a vůbec nemluvím o kanadském hokeji," vysmíval se sankcím Gubernijev.

Nedobrou zkušenost s ním má třeba i švédský olympijský vítěz Sebastian Samuelsson. „Vím o něm, že je součástí ruské propagandistické mašiny. Dělal jsem s ním dříve pár rozhovorů, ale zjistil jsem, že to nemá moc cenu. Překrucoval to, co bylo řečeno a neprezentoval to férovým způsobem. Nemůžu říct, že bych k tomu chlapovi měl respekt," přiznal dříve švédský biatlonista.