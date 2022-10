Švédský olympijský vítěz ostře proti šéfovi MOV: Největší kámoš Rusů. Co z toho asi má?

To vyvolalo ze zemí mimo Rusko a Bělorusko dost velkou vlnu ostrých a nechápavých reakcí. Teď se k nim připojil i švédský biatlonista, který si vzal na mušku především německého funkcionáře Bacha.

„Byl největší kámoš Rusů i uprostřed jejich dopingového skandálu a zůstává jím i uprostřed války. Občas si říkám, co z těch proruských postojů má. Pořád se k nim totiž vrací. Podle mě je to dost divné," divil se Samuelsson v rozhovoru pro švédský list Expressen.

„Už jen o něčem takovém (návratu Rusů a Bělorusů) diskutovat je směšné. Většina lidí souhlasila, když byli na jaře vyloučeni. A od té doby se nic neposunulo. Nestalo se nic, co by ospravedlňovalo změnu rozhodnutí," pokračoval biatlonista.

Vedení jeho sportu na nedávném kongresu prodloužilo zákaz startu reprezentantů obou zemí v mezinárodních soutěžích i na příští rok. To vedení FIS zvažovalo, zda by v blízké budoucnosti jako trest nestačil jen start pod neutrální vlajkou a bez státní hymny. V tomto režimu už Rusové stejně kvůli dopingovému skandálu závodili, třeba i na olympiádách v Pchjongčchangu a Pekingu.

„Tohle řešení se ale neukázalo jako dostatečné. Sám jsem viděl, že není důležité, že mají na oblečení napsáno Ruský olympijský výbor. Všichni ví, že reprezentují Rusko. Poslechněte si ruské komentátory, mluví jen o Rusku. Neměli sice vlajku, ale to je hodně mírný trest za tak vážné věci," pokračoval Samuelsson.

V rozhovoru také upozornil, že by se měl brát ohled i na závodníky z Ukrajiny. Že by bylo pro ně asi hodně divné utkávat se na trati s Rusy a Bělorusy za současné situace. „To by bylo fakt dost zvláštní, představte si třeba jak vedle sebe stojí na střelnici," dával příklad.