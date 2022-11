Slavné jméno znovu na scéně! Televize nasadí nečekaného experta na biatlon

S novým a nečekaným expertem na Světový pohár v biatlonu vstoupí do nadcházející sezony norská televize. Odborník je to úspěšný, slavný a mediálně přitažlivý. Ovšem jeden zádrhel to má. Nejde o bývalého biatlonistu. Petter Northug ještě nedávno zářil v běhu na lyžích.

Foto: SL ČR Petter Northug ještě v době, kdy sám závodil. Foto : SL ČR

Článek Pro velkou norskou hvězdu to bude nezvyklá premiéra. Sice v příbuzném, ale přece jen jiném zimním sportu, než který jí je důvěrně známý. Ne nadarmo to bylo bráno tak trochu jako převrat, když stanice TV 2 oznámila, že Northug bude působit právě jako biatlonový expert. V Norsku i jinde poněkud nezvyklé... "V biatlonu je mnoho aspektů, které mě jako běžce na lyžích zajímají. Hromadný start, taktická rozhodnutí a další věci. Těším se, že na to nabídnu svůj vlastní pohled," vzhlíží Northug k nové práci. „A jsem připraven jak na chválu, tak na kritiku." Šestatřicetiletá hvězda má letité zkušenosti s působením ve vrcholovém sportu. Z běhu na lyžích má ohromující sbírku titulů: dvě zlata z Her 2010 ve Vancouveru a 13 prvenství na mistrovství světa. Foto: www.fis-ski.com Petter Northug na archivním snímku.Foto : www.fis-ski.com Biatlonisté v Norsku si s příchodem ´vetřelce´ hlavu moc nelámou. "Je to bavič a přinese spoustu zábavy," říká na adresu běžkařské ikony norský reprezentant Sturla Holm Laegreid. "Cokoli, co dělá sport atraktivnějším, je pozitivní. Petter ví, jak upoutat pozornost." Nečeká, že s Northugem by přišel nějaký výrazný kritik biatlonistů, dosti ostří prý jsou už samotní moderátoři a komentátoři TV 2. Northug ukončil kariéru v roce 2012, v minulosti zažil i kontroverzní momenty. Řídil pod vlivem alkoholu a opustil místo kolize, při které byl zraněn jeho spolucestující. Byl odsouzen mj. k 50 dnům vězení. Závažných dopravních přestupků se dopouštěl i později. K tomu držení drog a jiné prohřešky... Na popularitě mu to zdá se neubralo. Další biatlonista Filip Fjeld Andersen míní, že Northug ještě navýší zájem o biatlon. "Bude to skvělé. Možná ho i trochu něco o biatlonu naučíme. Poté z něj bude opravdový odborník," dodává. SP startuje na konci listopadu ve finském Kontiolahti.