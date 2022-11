První test s kaňkou! Davidová a spol. se ale nelekli silných soupeřů

„Lyže jsme možná ještě neměli nejlepší, co Benni (Benjamin Eder - servisman) umí, ale jelo to fakt moc hezky! Jel jsem celý závod za Fabienem Claudem a až podezřele málo se mi vzdaloval, takže lyže byly fakt dobré. Za střelbu jsem obecně rád," uvedl pro biatlon.cz Štvrtecký.

„Myslím, že lyže nebyly úplně špatné. Pokud to beru jako závod na rozjetí, tak jsem spokojená. Snad to ještě nebylo to nejlepší, co umíme. Jsem ráda, že jsem práci na střelnici udělala stejně jako v tréninku, jen by to mohlo víc padat. U většiny ran vím, kde byla chyba, což je dobře. Ale samozřejmě za čtyři (chyby) je moc," řekla pro svazový web Davidová.