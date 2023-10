Šokující comeback po čtyřech letech! Hvězdná biatlonistka se vrací k závodění

„Bude to náročné, chci absolvovat soustředění na soutěžní klání, ale nejsem připravena na vytrvalostní závod. Chci absolvovat sprinty a pomoci štafetám. Chci dokázat, že ani věk není překážkou. Je to pro mě výzva,“ informovala devětatřicetiletá rodačka z ruské Ťumeně v úterý.

Evropský šampionát v biatlonu bude Osrblie hostit od 24. do 28. ledna. Na programu budou vytrvalostní, rychlostní a stíhací závody a smíšené štafety. Kuzminová by si v případě, že by se jí kontinentální šampionát v domácím prostředí vydařil, mohla otestovat výkonnost i na únorovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.