Světový pohár v biatlonu vrcholí! Poslední závody sezony bude hostit Norsko

Oči biatlonové veřejnosti se přesouvají do Norska, kde se od pátka do neděle pojedou poslední závody dlouhé olympijské sezony. Ovládne Francouz Fillon Maillet další dvě disciplíny? Zvádne Norka Röiselandová odrazit nápor sester Öbergových? A jak do bojů o křišťálové glóby promluví čeští závodníci? Zde najdete všechny potřebné informace k poslednímu dílu SP.

Foto: Biathlonworld, Facebook Získá Marte Olsbu Roiselandová velký křišťálový globus?Foto : Biathlonworld, Facebook

