Strach biatlonových hvězd sílí. Vypomoct musel soukromý tryskáč

Pro server Nettavisen to potvrdil manažer Röiselandové Mads Nesset. „Olympiáda už brzy začne, nemůžeme riskovat, že by se děvčata nakazila," uvedl manažer.

Livredde for smitte. Har leid inn privatfly https://t.co/QeNAWBWjHH

O soukromý let dvou hvězd žádal i norský biatlonový svaz.

„Mám velké štěstí na schopné lidi kolem sebe, kteří mi tohle dokázali zařídit. Teď už jen zůstat zdravá a v pořádku se dostat do Číny," oddechla si Röiselandová.

„Kolik to stálo? Zadarmo to nebylo. Pár korun na to padlo, ale nechci říkat konkrétní částku," vykrucoval se manažer.