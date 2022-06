Strašné nervy. Davidová poznala větší stres než při biatlonu. Proč se rozhodla pokračovat?

Studijní etapu už tedy máte za sebou?

Ještě si to musím promyslet, dostala jsem nějaké nabídky na PhD, ale uvidím. Na jaře toho bylo tolik, že moje hlava byla ráda, když měla školu hotovou, má klid a může chvíli vypustit.

Ale čas na své oblíbené koně jste si vyšetřila, dokonce jste závodila v parkuru.

Po roce, kdy jsem si udělala licenci, jsem byla na svých prvních závodech. Byly to oblastní závody v Ptýrově kousek od Prahy. A bylo to strašně skvělé, celý den jsem si moc užila.

Biatlonista sezony Markéta Davidová ovládla anketu Biatlonista roku počtvrté v řadě před Jessikou Jislovou a Terezou Voborníkovou. Ta jako dvojnásobná juniorská mistryně světa ovládla kategorii Naděje roku spolu s Jonášem Marečkem, jenž rovněž získal juniorské světové zlato. Jislová vyhrála kategorii Skokan roku, kouč ženské reprezentace Egil Gjelland se stal Trenérem roku a do Síně slávy byli uvedeni manželé Miluše a Jiří Roučkovi, trenéři mládeže v Blansku a rozhodčí.

Jak jste dopadla?

Umístila jsem se někde v půlce. Závodilo asi padesát koní a na poslední překážce jsme udělali chybu, která asi byla moje. Pro mě i koně Wiga to byly první závody, takže myslím, že jsme ostudu neudělali.

Byla jste nervózní?

Strašně, strašně, úplně neskutečně. Bylo to snad ještě horší než na biatlonových závodech, protože při biatlonu vím, co dělám, ale u těch koní to ještě takové není. Kůň mě v tom ale nenechal, podržel mě ve všem, takže to bylo výborné.

Vycítí kůň, když je jezdec nervózní?

Myslím, že jo, ale on z toho byl taky trochu vykulený. Byli jsme v tom společně a zvládli to.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Markéta Davidová (@makulaa)

Jak probíhalo vaše rozhodování, zda pokračovat v kariéře, nebo se dál věnovat studiu a civilnímu životu? Po sezoně jste jasno neměla.

Neměla. Dala jsem si na jaře čas na rozmyšlenou. Neslibuju, že budu závodit další čtyři roky, ani, že to bude rok. Prostě uvidím, jak to půjde, a budu to řešit sezonu od sezony.

Co bylo hlavním důvodem k pokračování?

Bylo toho víc. V uplynulé sezoně byla spousta věcí, které bych chtěla udělat jinak, spousta věcí, které jsem nemohla ovlivnit. To bych chtěla vylepšit, ale to jsou ty ideální scénáře. Plně si uvědomuju, že se to nemusí stát, ale chtěla bych do toho dát vše a zkusit to.

Kvitujete tedy změnu u servisního týmu, kdy přichází norský šéf a rakouský specialista na broušení lyží? S lyžemi jste nebyla vždy úplně spokojená…

Myslím, že to je rozhodně cesta k lepšímu. Držet si český servisní tým je strašně fajn, ale ukázalo se minulé čtyři roky, že to nebylo úplně funkční, takže k té mašině půjde někdo, kdo to umí a má spoustu zkušeností. Samozřejmě teprve uvidíme, co to přinese, také to nemusí přinést vůbec nic. Ale všichni doufáme, že to bude k lepšímu.

Naopak ženský trenérský tým ve složení Egil Gjelland a Jiří Holubec na rozdíl od mužského pokračuje. I to vás potěšilo?

Myslím, že to je fajn, bylo vidět, že výsledky se zlepšují, ostatní holky jdou nahoru. Já ani nepočítala, že by nějaká změna nastala, takže mě to nijak zásadně nepřekvapilo.