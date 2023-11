Návrat světového šampionátu do Česka. Program biatlonové sezony 2023/24

Čeští fanoušci se mají v nadcházející biatlonové sezoně opravdu na co těšit. Již 47. ročník světového poháru letos tvoří devět dílčích závodů, ale také světový šampionát, který se po 11 letech vrací do České republiky. Biatlonisté naskočí do bílé stopy 25. listopadu úvodním podnikem v Östersundu. Kompletní informace o biatlonové sezoně jsou pro vás připraveny na Sport.cz

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Markéta Davidová bude v letošním ročníku SP vylepšovat celkové 9. místo z loňské sezony.