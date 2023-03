Ty bastarde. Taková drzost! Biatlonový suverén Bö vzbudil svými gesty silné reakce

Se på Johannes Thingnes Bø! Stopper før målgang for å lage show for publikum i Kollen! Helt overlegent 🇳🇴 pic.twitter.com/QcdYRY7PqN

„Byla to pocta našemu králi. Byl jsem šťastný, když jsem ho už při rozcvičce zahlédl. Doufal jsem, že vyhraju a budu mít šanci se s ním setkat. Je pro mě velký vzor. Doufám, že si závod užil," vykládal Bö.

Meeting with pursuit winner Johannes Thingnes Boe 🇳🇴

„Wow, to je ale drzost," komentoval v nadsázce oslavná gesta svého krajana celkově druhý muž pořadí SP Sturla Holm Laegreid.

„Je to docela namyšlené. Jen to ukazuje, že jste super dominantní," smekal Laegreid.

„Já jsem se o tom dozvěděl, až když jsem se podíval do naší společné chatovací skupiny, kde mu jeden z týmových kolegů napsal ´ty proklatý bastarde´, nebo něco takového. Nevěděl jsem, o čem je řeč, tak jsem se šel podívat k televizi, co se stalo. A viděl jsem, jak ztišil publikum. A moc se mi to líbilo," uvedl další z Norů Johannes Dale pro NRK.